Ocak'tan Aralık'a: İşte Türkiye'de 2023 yılı böyle geçti Ocak ayından Aralık ayına kadar Türkiye'de bu yıl da birçok gelişme ve olay yaşandı. İşte bunlardan öne çıkan ve dikkat çekenleri ay ay şöyle...

OCAK - Türkiye'de yeni yılın ilk ayında, 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin tarihinin öne çekilmesi tartışıldı. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü en uygun tarih olarak gördüklerini söyledi. - Memur ve emeklilerin Ocak 2023'teki maaş artış oranı, önce yüzde 25 olarak açıklandı, ardından oran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. - Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Kur'an-ı Kerim'i yaktığı eylemlere en üst düzeyde tepki gösterdi, İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Ankara ziyareti iptal edildi. - Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında hayatını kaybetti. 1 | 12

ŞUBAT - Türkiye, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. - Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, bu illerde OHAL ilan edildi. - Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 70'e yakın ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi, depremzedelere yardım taşıdı. - Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilen deprem sonrası tüm kurum kuruluşlar ile gönüllüler seferber oldu, yardım için yola çıkanlar araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 2 | 12

MART - Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - Deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaların hız kazandığı mart ayında, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. - YSK, cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunu ilan etti. 3 | 12