ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar

Önceki yıllarda sıklıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankartlar açılırken bu yıl ana tema mahkeme kararı ile CHP liderliğine geri dönen Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile yaşadığı çekişme oldu. Mutlak butlan pankartları ardı ardına açıldı.