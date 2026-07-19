ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, gelenek pankartlı mezuniyet törenini bu yıl da dikkat çekti. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen törene "mutlak butlan" ve Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel çekişmesini anlatan pankartlar damga vurdu.
Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesinin mezuniyet töreninde, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Türkiye gündemi pankartlarına taşındı.
Önceki yıllarda sıklıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankartlar açılırken bu yıl ana tema mahkeme kararı ile CHP liderliğine geri dönen Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile yaşadığı çekişme oldu. Mutlak butlan pankartları ardı ardına açıldı.
Mutlak butlan pankatları ağırlıkta olmakla birlikte törende, Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diploması, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, Nato zirvesi pankartlara konu oldu.