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  4. ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar

ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, gelenek pankartlı mezuniyet törenini bu yıl da dikkat çekti. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen törene "mutlak butlan" ve Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel çekişmesini anlatan pankartlar damga vurdu.

ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar - Sayfa 1

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesinin mezuniyet töreninde, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Türkiye gündemi pankartlarına taşındı. 

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ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar - Sayfa 2

Önceki yıllarda sıklıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankartlar açılırken bu yıl ana tema mahkeme kararı ile CHP liderliğine geri dönen Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile yaşadığı çekişme oldu. Mutlak butlan pankartları ardı ardına açıldı.

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ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar - Sayfa 3

Mutlak butlan pankatları ağırlıkta olmakla birlikte törende, Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diploması, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, Nato zirvesi pankartlara konu oldu.

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ODTÜ pankartlarında BUTLAN damgası! Erdoğan'ı bıraktılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldılar - Sayfa 4

"Kalksana koltuktan pankartı kapatıyorsun" yazılı pankartın üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturduğu bir fotoğraf konuldu.

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