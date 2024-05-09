Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 Öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499,

Rehberlik 1597,

Din Kültürü öğretmenliği 1594,

İngilizce 968.