Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 Öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması ön başvuruları ne zaman? İşte 2024 Öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı…
Öğretmen atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Bakan Tekin açıklamasında 20 bin öğretmen atanacağını paylaştı.
Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:
"Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak.
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499,
Rehberlik 1597,
Din Kültürü öğretmenliği 1594,
İngilizce 968.
Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun."
Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alım takvimi
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması = 20/05/2024 - 31/05/2024
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin ilanı = 10/06/2024
Sözlü Sınavların Başlangıcı = 01/07/2024