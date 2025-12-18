Okan Karacan neden gözaltına alındı, suçu ne? GAİN Medya soruşturmasında yeni detaylar
Bahis ve uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmezken, Türkiye’de yayın faaliyetleri gösteren Gain Medya’ya yönelik “kara para aklama” soruşturması gerçekleşiyor. Bu kapsamda öne çıkan isimlerden biri Okan Karaca. Peki Okan Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve suçu ne?
18 Aralık 2025 sabahı gerçekleştirilen devam operasyonunda, televizyon dünyasının tanınmış ismi Okan Karacan da gözaltına alındı. Karacan’ın, GAİN Medya soruşturması kapsamındaki bağlantıları ve iddialarla ilgili ifadesinin alınması bekleniyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası "Okan Karacan kimdir?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti.
OKAN KARACA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Televizyon dünyasına sunucu, oyuncu ve şovmen kimliğiyle damga vuran Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur.
2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Eğitim hayatına Terakki Vakfı Özel Terakki Lisesi'nde başlayan Karacan, üniversite serüveninde önce Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne girmiş ancak ticaret hayatına atılmak için bu bölümü yarıda bıraktı.