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  4. Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında

Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında

Türkiye'nin aktif fay haritasına işaret eden Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un da aralarında olduğu 4 şehir için uyarıda bulundu.

Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında - Sayfa 1

Deprem bilimciler, Türkiye'nin aktif fay hatları konusunda neredeyse her gün yeni açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Marmara ve Çanakkale depremlerinin ardından bu uyarılar daha da arttı.

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Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında - Sayfa 2

Prof. Dr. Okan Tüysüz, büyük Marmara depremi ve son dönemde fay hatları üzerinde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında - Sayfa 3

TGRT'ye konuşan Tüysüz, fay hatlarının kazılmasının nedenlerini şöyle açıkladı:

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Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında - Sayfa 4

"Depremlerin ne büyüklüklerde meydana geldiğini bilmek çok önemli. Geçmişi biliyorsak, geleceği tahmin etme olasılığımız artıyor. Gelecekte bir deprem olur mu? Sorusunun cevabını, o fay hattında geçmişte nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olduğunu bilerek verebiliriz. Bu kesin bir sonuç vermez ama bir öngörüde bulunmamızı sağlar" dedi.

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