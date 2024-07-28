Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında
Türkiye'nin aktif fay haritasına işaret eden Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un da aralarında olduğu 4 şehir için uyarıda bulundu.
Deprem bilimciler, Türkiye'nin aktif fay hatları konusunda neredeyse her gün yeni açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Marmara ve Çanakkale depremlerinin ardından bu uyarılar daha da arttı.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, büyük Marmara depremi ve son dönemde fay hatları üzerinde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TGRT'ye konuşan Tüysüz, fay hatlarının kazılmasının nedenlerini şöyle açıkladı:
"Depremlerin ne büyüklüklerde meydana geldiğini bilmek çok önemli. Geçmişi biliyorsak, geleceği tahmin etme olasılığımız artıyor. Gelecekte bir deprem olur mu? Sorusunun cevabını, o fay hattında geçmişte nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olduğunu bilerek verebiliriz. Bu kesin bir sonuç vermez ama bir öngörüde bulunmamızı sağlar" dedi.