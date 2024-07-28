Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında

"Depremlerin ne büyüklüklerde meydana geldiğini bilmek çok önemli. Geçmişi biliyorsak, geleceği tahmin etme olasılığımız artıyor. Gelecekte bir deprem olur mu? Sorusunun cevabını, o fay hattında geçmişte nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olduğunu bilerek verebiliriz. Bu kesin bir sonuç vermez ama bir öngörüde bulunmamızı sağlar" dedi.