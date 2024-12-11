Olası bir 3. dünya savaşında en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Olası bir üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek 25 ülke açıklandı. Uzmanlar ve yapay zeka analizleri, jeopolitik konum, nüfus yoğunluğu ve stratejik altyapılar gibi faktörlere dayanarak, ülkelerin olası kayıp oranlarını hesapladı. Peki, hangi ülke, ne kadar kayıp verebilir? İşte olası bir üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek olan ülkeler...
25. GÜNEY AFRİKA | %3
Küresel ekonomik istikrarsızlıktan etkilenebilir ancak coğrafi uzaklığı nedeniyle doğrudan saldırılardan korunabilir.
24. KANADA | %5
ABD ile ittifakı büyük şehirleri risk altına sokarken, düşük nüfus yoğunluğu toplam kaybı sınırlandırabilir.
23. BREZİLYA | %5
Jeopolitik izolasyonu doğrudan etkilenme riskini düşürse de ekonomik bozulma kaçınılmaz olabilir.
22. ENDONEZYA | %5
Adalara yayılan büyük nüfus, savaşın etkilerini hafifletebilir.
21. MEKSİKA | %10
ABD'ye coğrafi yakınlığı, sınır bölgelerinde riskleri artırıyor.
20. AVUSTRALYA | %10
Asya’ya yakınlığı ve Batılı ittifakları nedeniyle stratejik tehdit altında.