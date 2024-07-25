Ölen kardeşine seçmen kağıdı gelince 74 yaşında nüfus kaydının olmadığını öğrendi
Çorum'da yaşayan 10 çocuk annesi 74 yaşındaki Şerife Baş, bir taraftan yaşadığını, diğer taraftan da 39 yıl önce hayatını kaybeden kız kardeşinin nüfustan düşürülmesi için hukuk mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgilere göre, Çorum Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas mahallesinde yaşayan 10 çocuk annesi 74 yaşındaki Şerife Baş'ın 1985 yılında hayatını kaybeden kız kardeşi Meryem Gencer'e 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için seçmen kâğıdı geldi.
39 yıl önce ölen ablasına seçmen kâğıdının geldiğini gören Baş, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek görevlilere kardeşinin 39 yıl önce hayatını kaybettiğini, öldüğü halde her seçim döneminde adına seçmen kâğıdı geldiğini belirterek, durumun düzeltilmesini istedi.
Baş'ın talebini inceleyen görevliler kendisinin nüfus kaydının olmadığını ve Gencer'in akrabası olduğunu nerden bileceklerini belirtince Şerife Baş hayatının şokunu yaşadı. Babasının nüfusuna aldırmadığı ortaya çıkan Baş, şimdi hem yaşadığımı hem de 1985 yılında ölen 6 çocuk annesi ama hala kayıtlarda bekar gözüken kız kardeşinin hayatta olmadığının mücadelesini veriyor.
Mahkeme DNA örneği alınmasına karar verdi
Yaşanan olayların ardından Baş, avukatı Rıza Babacanoğlu ile birlikte yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması, kendisi ve kız kardeşinin nüfus kayıt örneklerinin düzeltilmesi için adalet arayışına başladı. Konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken, adli makamlar Şeref Baş'ın babasının mezarının açılarak DNA örneği alınmasını kararlaştırdı.