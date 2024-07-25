Ölen kardeşine seçmen kağıdı gelince 74 yaşında nüfus kaydının olmadığını öğrendi

Baş'ın talebini inceleyen görevliler kendisinin nüfus kaydının olmadığını ve Gencer'in akrabası olduğunu nerden bileceklerini belirtince Şerife Baş hayatının şokunu yaşadı. Babasının nüfusuna aldırmadığı ortaya çıkan Baş, şimdi hem yaşadığımı hem de 1985 yılında ölen 6 çocuk annesi ama hala kayıtlarda bekar gözüken kız kardeşinin hayatta olmadığının mücadelesini veriyor.