Onaylı randevu sistemi genişletildi: Artık sadece muayene değil tetkikler için de onay gerekiyor
Hastanelerde başlayan onaylı randevu sisteminde kapsam genişletildi. Artık sadece muayene için değil, tetkikler için de hastanın onay vermesi gerekecek. İşte 7 soruda yeni sistemin ayrıntıları...
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre artık hastanelerde tetkik amaçlı görüntüleme için de hasta onayı gerekecek.
İşte 7 soruda yeni sistem:
1- Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi ne ve ne zaman uygulamaya girdi?
Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlanacak.
Boş kalan kapasite diğer hastalar için kullanılacak. Bir hastanede yapılan işlem diğer hastanelerde de görülebilecek.
2- Hastaneler tarafından sistem üzerinde randevuları oluşturulan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?
Hastanın randevudan 2 gün önce saat 20:00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor.
Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebiliyor.
3-Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?
Evet. Randevu tarihinden iki gün önce edilecek.