Onaylı randevu sistemi genişletildi: Artık sadece muayene değil tetkikler için de onay gerekiyor

1- Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi ne ve ne zaman uygulamaya girdi?

Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlanacak.

Boş kalan kapasite diğer hastalar için kullanılacak. Bir hastanede yapılan işlem diğer hastanelerde de görülebilecek.