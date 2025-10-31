Önce Ankara şimdi Bolu! Bulaşıcı hastalık hızla yayılıyor, tedavisi de yok!
1986’da İngiltere’de 178 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan “deli dana” hastalığı, Ankara’nın ardından Bolu’da da ortaya çıktı. Tedavisi bulunmayan bu hastalık, vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Covid’in etkisi halen akıllardan çıkmazken, maymun çiçeği ve birçok bulaşıcı hastalık vatandaşa kabus yaratmıştı. Son günlerde Covid vakalarında tekrar artış görülürken, buna bir de deli dana hastalığı eklendi.
İlk olarak 1986’da İngiltere’de büyükbaş hayvanlarda ortaya çıkan ve 1990’larda Avrupa genelinde yayılım gösterdikten sonra uzun yıllar sessizliğe bürünen “deli dana hastalığı” (BSE), Türkiye’de yeniden görüldü.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören bir hastaya “deli dana ön tanısı” konulmasının ardından, Bolu’da da benzer bir vaka tespit edildi. Nörolojik belirtilerle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan bir kadın hastadan alınan beyin omurilik sıvısı örneği, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan test sonucunda “deli dana pozitif” çıktı. İki ilimizde görülen bu hastalık şimdiden paniğe neden oldu.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Ankara’dan sonra Bolu’da bir vatandaşta da “deli dana” hastalığının teşhis edilmesi, dikkatleri bu hastalığa çekti. Deli dana enfeksiyonun bu hastalığı taşıyan hayvanların etinin ve özellikle sakatatlarının tüketilmesi, bu hayvanların vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda bulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İki vakanın varlığı başka hastaların da ortaya çıkabileceği ihtimalini barındırıyor” dedi.