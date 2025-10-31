Önce Ankara şimdi Bolu! Bulaşıcı hastalık hızla yayılıyor, tedavisi de yok!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Ankara’dan sonra Bolu’da bir vatandaşta da “deli dana” hastalığının teşhis edilmesi, dikkatleri bu hastalığa çekti. Deli dana enfeksiyonun bu hastalığı taşıyan hayvanların etinin ve özellikle sakatatlarının tüketilmesi, bu hayvanların vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda bulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İki vakanın varlığı başka hastaların da ortaya çıkabileceği ihtimalini barındırıyor” dedi.