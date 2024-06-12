Önce sıcak kavuracak sonra serinlik geliyor! Prof. Dr. Şen gün verdi: Sıcaklık 8 derece düşecek
Türkiye bugün de aşırı sıcak havayla boğuşuyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcak havanın batıda Cuma gününe kadar süreceğine dikkat çekti. Şen, "Arife günü İstanbul'dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek" dedi.
AŞIRI SICAKLARA ARA
İstanbul’da sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve hava sıcaklığının 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava sıcaklığı düşecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günler bizi nasıl bir havanın beklediği sorusuna şu yanıtı verdi:
EN SICAK GÜN CUMA
"Aşırı sıcaklar Cuma gününe uzadı. Hatta en sıcak gün Cuma günü; İstanbul 36, İzmir 43, Antalya 44, Muğla 40 derece. Cuma evde korunmaya devam.
Cuma akşamı ve arife günü İstanbul'dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek."