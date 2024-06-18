Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet
Kırıkkale'de kazı çalışmaları yapan arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Büklükale kazı alanında Hitit İmparatorluğu'ndan kalma 3 bin 300 yıllık bir tablet bulundu. Hitit dönemine ait bu önemli keşif, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. Hitit kraliyet ailesinin dini törenleriyle ilgili bilgiler içeren tablette, Arzava kralının Tarhuntarado'nun isminin geçmesi dikkat çekiyor.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yer alan Büklükale'de Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığındaki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ekibi, 15 yıldır süren kazı çalışmalarında önemli keşiflere ulaştı.
"Aşağı şehir" ve "Yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan kazı alanında binlerce yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.
Kazı çalışmalarında Hitit İmparatorluğu'na ait 3 bin 300 yıllık bir çivi yazılı kil tablet bulundu. Bu tablet, Hititçe ve Hurrice yazılmış olup, Hitit kraliyet ailesinin dini törenlerini anlatıyor.
Tablette, Hitit İmparatorluğu'nun felaketle sonuçlanan bir yabancı istilasından da bahsediliyor.