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  4. Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet

Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet

Kırıkkale'de kazı çalışmaları yapan arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Büklükale kazı alanında Hitit İmparatorluğu'ndan kalma 3 bin 300 yıllık bir tablet bulundu. Hitit dönemine ait bu önemli keşif, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. Hitit kraliyet ailesinin dini törenleriyle ilgili bilgiler içeren tablette, Arzava kralının Tarhuntarado'nun isminin geçmesi dikkat çekiyor.

Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet - Sayfa 1

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yer alan Büklükale'de Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığındaki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ekibi, 15 yıldır süren kazı çalışmalarında önemli keşiflere ulaştı.

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Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet - Sayfa 2

"Aşağı şehir" ve "Yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan kazı alanında binlerce yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

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Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet - Sayfa 3

Kazı çalışmalarında Hitit İmparatorluğu'na ait 3 bin 300 yıllık bir çivi yazılı kil tablet bulundu. Bu tablet, Hititçe ve Hurrice yazılmış olup, Hitit kraliyet ailesinin dini törenlerini anlatıyor.

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Önemli keşif: Japon arkeolog Kırıkkale'de buldu! Sırlarla dolu 3 bin 300 yıllık tablet - Sayfa 4

Tablette, Hitit İmparatorluğu'nun felaketle sonuçlanan bir yabancı istilasından da bahsediliyor.

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