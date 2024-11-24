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ORDU HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, bugün kaç derece? Ordu 1 haftalık hava durumu

Ordu hava durumu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Soğuk hava dalgası onlarca şehri etkisi altına alırken, Ordu'da havanın bu hafta nasıl olacağı merak konusu. İşte Ordu hava durumu; bugün kaç derece, haftalık hava durumu tahmini...

ORDU HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, bugün kaç derece? Ordu 1 haftalık hava durumu - Sayfa 1

Ordu'da hava nasıl olacak, Ordu hava durumu merak edilen konular arasında. 

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ORDU HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, bugün kaç derece? Ordu 1 haftalık hava durumu - Sayfa 2

Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, Akdeniz, Batı, Karadeniz ve diğer bölgelerde şiddetli yağışlar var. 

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ORDU HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, bugün kaç derece? Ordu 1 haftalık hava durumu - Sayfa 3

Meteoroloji bazı iller için turuncu alarm verirken, Ordu'da havanın nasıl olacağı merak konusu. İşte Ordu 5 günlük hava durumu. 

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ORDU HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, bugün kaç derece? Ordu 1 haftalık hava durumu - Sayfa 4

Ordu'da hava nasıl olacak, kaç derece olacak? İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmini...

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