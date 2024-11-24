ORDU HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, bugün kaç derece? Ordu 1 haftalık hava durumu
Ordu hava durumu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Soğuk hava dalgası onlarca şehri etkisi altına alırken, Ordu'da havanın bu hafta nasıl olacağı merak konusu. İşte Ordu hava durumu; bugün kaç derece, haftalık hava durumu tahmini...
Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, Akdeniz, Batı, Karadeniz ve diğer bölgelerde şiddetli yağışlar var.
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Meteoroloji bazı iller için turuncu alarm verirken, Ordu'da havanın nasıl olacağı merak konusu. İşte Ordu 5 günlük hava durumu.
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