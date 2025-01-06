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  4. Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satışa çıkardı. Hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte oturdukları Baltalimanı’ndaki yalı dairesi için istenen rakam dudak uçuklatıyor.

Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Emlakçılarda satılık yalı ilanları artarken, buna yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak bunlara arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay’ın yalısı da eklendi.

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Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Fiyatı dudak uçuklattı

Orhan Gencebay, 4 odası ve bir salonu olan 160 metrekare büyüklüğündeki evi için 107 milyon dolar talep ediyor.

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Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

Kalabalık ve gürültü nedeniyle satışa çıkarıldı

Posta Gazetesi'nin haberine göre, semtin özellikle hafta sonu kalabalığından rahatsız olan Gencebay’ın Boğaz’a sıfır konumdaki lüks dairesini satıp daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.

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Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

Sevim Emre, “Eğer Orhan daha büyük ve iyi manzaralı ev bulursa o zaman taşınırız” demişti.

 

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