Orhan Gencebay 44 yıllık yalısını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satışa çıkardı. Hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte oturdukları Baltalimanı’ndaki yalı dairesi için istenen rakam dudak uçuklatıyor.
Emlakçılarda satılık yalı ilanları artarken, buna yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak bunlara arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay’ın yalısı da eklendi.
Fiyatı dudak uçuklattı
Orhan Gencebay, 4 odası ve bir salonu olan 160 metrekare büyüklüğündeki evi için 107 milyon dolar talep ediyor.
Kalabalık ve gürültü nedeniyle satışa çıkarıldı
Posta Gazetesi'nin haberine göre, semtin özellikle hafta sonu kalabalığından rahatsız olan Gencebay’ın Boğaz’a sıfır konumdaki lüks dairesini satıp daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.