Orhan Şen'den Ankara, İzmir, Antalya için sinsi afet uyarısı: Dışarıda 10 dakikadan fazla kalmayın!
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika sıcakları nedeniyle Ankara, İzmir ve Antalya çevresi için önemli bir uyarı yaptı. Şen'in “sinsi afet” olarak nitelendirdiği aşırı sıcaklar, pazartesi gününden itibaren etkili olacak. Şen, vatandaşlara açık hava aktivitelerini sınırlandırmaları ve sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Türkiye, temmuz ayının son günlerinde yeniden Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.
“Çöl sıcağı” olarak da bilinen bu sistem, özellikle yurt genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla kendini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonu kısa süreli azalsa da pazartesi gününden itibaren yeniden artacak.