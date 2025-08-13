Orman yangınları cebimizi de yaktı: Maliyeti 25 milyar TL'yi buldu!

41 BİN 458 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bu yıl 31 Temmuz'a dek en az 41 bin 458 hektarlık alanın zarar gördüğünü, en büyük kaybın 20 bin 391 hektarla İzmir'de olduğunu kaydetti.