  4. Orman yangınları cebimizi de yaktı: Maliyeti 25 milyar TL'yi buldu!

Türkiye, yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele ederken, can kayıpları ve doğanın tahribatının yanı sıra ekonomik zararlarla da karşı karşıya kalıyor.

İklim değişikliği ve aşırı kuraklık orman yangınlarını artırdı.Türkiye, hemen her gün farklı bir ilden yükselen alevlerle mücadele ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'ne göre bu yıl Türkiye genelinde 5 binden fazla orman yangını çıktı. Bunların 4 bin 980'nin söndürüldü, ancak 20 yangın büyüyerek orman alanlarına zarar verdi.

OGM, yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü ile müdahale edildiğini açıkladı.

41 BİN 458 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bu yıl 31 Temmuz'a dek en az 41 bin 458 hektarlık alanın zarar gördüğünü, en büyük kaybın 20 bin 391 hektarla İzmir'de olduğunu kaydetti.

