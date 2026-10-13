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  4. Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir

Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş, Yalova’daki 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından Çınarcık Çukuru’nda hem doğudan hem batıdan stres biriktiğine dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.

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Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir - Sayfa 1

Yalova açıklarında üç gün önce meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Çınarcık fayına dikkat çekmişti.

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Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir - Sayfa 2

Bektaş, depremin Marmara Denizi’ndeki fayların sürünme davranışına ilişkin değerlendirmeleri desteklediğini ifade etmişti.

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Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir - Sayfa 3

“ÇINARCIK ÇUKURU İKİ ATEŞ ARASINDA”

Çınarcık fayının yavaş yavaş kaydığı ihtimalinin güçlendiğini belirten Bektaş’tan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, “Çınarcık çukuru iki ateş arasında” diyerek uyardı.

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Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir - Sayfa 4

“Havza mekaniği, Doğu’dan İzmit, Batı’dan Silivri yükleniyor” diyerek vurgulayan Bektaş, şunları söyledi: 

1999 M7,4 İzmit depremi stres transferiyle Çınarcık Çukuru’na doğudan batıya yüklenirken; 2025 M6,2 Silivri depremi de batıdan doğuya gerilme aktarmıştır.

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