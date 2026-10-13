Osman Bektaş "O bölge iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir
Prof. Dr. Osman Bektaş, Yalova’daki 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından Çınarcık Çukuru’nda hem doğudan hem batıdan stres biriktiğine dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
Yalova açıklarında üç gün önce meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Çınarcık fayına dikkat çekmişti.
Bektaş, depremin Marmara Denizi’ndeki fayların sürünme davranışına ilişkin değerlendirmeleri desteklediğini ifade etmişti.
“ÇINARCIK ÇUKURU İKİ ATEŞ ARASINDA”
Çınarcık fayının yavaş yavaş kaydığı ihtimalinin güçlendiğini belirten Bektaş’tan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, “Çınarcık çukuru iki ateş arasında” diyerek uyardı.