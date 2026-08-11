Osman Bektaş’tan deprem uyarısı: Haritada görünmeyen faylar deprem riski taşıyabilir
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, diri fay haritalarının deprem riskini tek başına göstermediğini vurguladı. Haritalarda bulunmayan gizli ve denizaltı faylarının da olabileceğine dikkat çeken Bektaş, bir bölgede fay hattının yer almamasının deprem olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, diri fay haritalarının deprem riskini tek başına göstermediğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.
Bektaş, haritalarda yer almayan gizli ve denizaltı faylarının da bulunabileceğini belirterek, bir bölgede fay hattının gösterilmemesinin o bölgede deprem riski olmadığı anlamına gelmediğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bektaş, kamuoyunda sıklıkla karıştırılan diri fay ve deprem haritası kavramları arasındaki farka dikkat çekti. Haritaların hazırlanmasındaki mevcut eksikliklerin deprem riskinin değerlendirilmesinde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.
"HARİTADA FAY YOK DİYE DEPREM OLMAZ DENİLEMEZ"
Diri fay haritasında bir hattın görünmemesinin o bölgeyi tamamen güvenli kılmadığını ifade eden Prof. Dr. Osman Bektaş, gizli kalmış, henüz tespit edilerek haritalandırılmamış ya da denizaltında yer alan fayların mevcut kayıtlarda eksik kalabileceğini belirtti.