Osman Bektaş’tan İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem bekleniyor mu?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem meydana gelme ihtimali üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fayların özellikleri ve İstanbul’da meydana gelmesi beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Hızlı Tarama çalışmasında, kent genelindeki riskli yapı stokuna ilişkin güncel veriler de paylaşıldı.
Prof. Dr. Osman Bektaş’ın açıklamaları şu şekilde:
Ana Marmara Fayı'nın 125 kilometrelik tek ve homojen bir hat olmadığını belirten Bektaş, fayın uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada aynı şekilde kilitlenmediğini ve eşit miktarda enerji biriktirmediğini kaydetti.
Son bilimsel çalışmalara değinen Bektaş; Batı ve Orta Marmara'daki fay Segmentlerinin kilitli kalmayıp enerji harcadığını, bu durumun biriken stresi azaltarak olası bir depremin büyüklüğünü düşürdüğünü dile getirdi.