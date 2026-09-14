Osman Bektaş’tan İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem bekleniyor mu?

Prof. Dr. Osman Bektaş’ın açıklamaları şu şekilde:

Ana Marmara Fayı'nın 125 kilometrelik tek ve homojen bir hat olmadığını belirten Bektaş, fayın uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada aynı şekilde kilitlenmediğini ve eşit miktarda enerji biriktirmediğini kaydetti.