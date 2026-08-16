Osman Bektaş’tan Marmara depremi için kritik analiz: Marmara’da deprem riski ne durumda?
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü yaklaşırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara’daki deprem riskine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, bölgede olası büyük depreme yönelik senaryolar ele alınırken son jeofizik verilerin ortaya koyduğu tabloya dikkat çekti.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçerken, İstanbul ve çevresinde beklenen olası büyük depreme ilişkin değerlendirmeler gündemdeki yerini koruyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi’ndeki fayların son yıllardaki hareketliliğine ilişkin verileri ele alarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bektaş, 1999 depreminin ardından Marmara için yapılan büyük deprem olasılığı hesaplamalarını hatırlatarak, 2000 yılında yüzde 62, 2004 yılında ise yüzde 42 olarak ifade edilen M7 ve üzeri deprem olasılıklarına dikkat çekti. Aradan geçen yıllarda elde edilen yeni verilerin ise Marmara'daki deprem senaryolarının yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini vurguladı.
2025'TEKİ 6,2'LİK DEPREM
Bektaş'ın değerlendirmesinde öne çıkardığı gelişmelerden biri de 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem oldu. AFAD da söz konusu depremin saat 12.49'da Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana geldiğini açıklamıştı.
Prof. Dr. Bektaş, bu depremin Ana Marmara Fayı'nın nasıl enerji biriktirdiği ve bu enerjiyi nasıl boşalttığı konusunda önemli bir soruyu gündeme getirdiğini belirtti. Bektaş, fayın İzmit Fayı'na benzer şekilde uzun süre enerji biriktirerek tek ve büyük bir depremle mi kırılacağı, yoksa biriken enerjinin farklı büyüklüklerdeki depremlerle kademeli şekilde mi açığa çıktığı sorusuna dikkat çekti.