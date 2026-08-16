Osman Bektaş’tan Marmara depremi için kritik analiz: Marmara’da deprem riski ne durumda?

Prof. Dr. Bektaş, bu depremin Ana Marmara Fayı'nın nasıl enerji biriktirdiği ve bu enerjiyi nasıl boşalttığı konusunda önemli bir soruyu gündeme getirdiğini belirtti. Bektaş, fayın İzmit Fayı'na benzer şekilde uzun süre enerji biriktirerek tek ve büyük bir depremle mi kırılacağı, yoksa biriken enerjinin farklı büyüklüklerdeki depremlerle kademeli şekilde mi açığa çıktığı sorusuna dikkat çekti.