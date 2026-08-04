Osman Bektaş'tan Marmara için iki deprem senaryosu: Marmara'da enerji nasıl boşalacak?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölge için öne çıkan iki farklı deprem senaryosunu paylaştı. Bektaş, fayın tek parça kırılması halinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin teorik olarak mümkün olduğunu belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu.
Marmara'da olası büyük depreme ilişkin değerlendirmeler gündemdeki yerini korurken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'ndeki yapısını değerlendiren Bektaş, bölgede tek seferde büyük bir kırılma yaşanması yerine, sismik enerjinin orta büyüklükte depremler ve fay sürünmesi yoluyla zaman içinde kademeli olarak boşalabileceği görüşünü dile getirdi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'nın Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) enerji biriktiren kritik bölgelerinden biri olabileceğini belirtti.
Anadolu Levhası'nın batıya doğru ilerlerken doğuda İzmit, batıda ise Şarköy çevresindeki dar ve sürtünmenin yüksek olduğu fay kesimlerinde sıkıştığını ifade eden Bektaş, bu engellerin aşılabilmesi için büyük miktarda enerji birikerek 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem oluşturabileceğini söyledi.