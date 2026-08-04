Osman Bektaş'tan Marmara için iki deprem senaryosu: Marmara'da enerji nasıl boşalacak?

Anadolu Levhası'nın batıya doğru ilerlerken doğuda İzmit, batıda ise Şarköy çevresindeki dar ve sürtünmenin yüksek olduğu fay kesimlerinde sıkıştığını ifade eden Bektaş, bu engellerin aşılabilmesi için büyük miktarda enerji birikerek 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem oluşturabileceğini söyledi.