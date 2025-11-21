Osmaniye'deki 4.4'lük deprem uzmanları karşı karşıya getirdi: 7 büyüklüğünde deprem üretir mi?
Osmaniye’deki 4.4 büyüklüğündeki deprem, uzmanları karşı karşıya getirdi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Haritalanmamış faylar var, Düziçi-Osmaniye ve Toprakkale fayları 7’lik deprem üretebilir” derken, yer bilimci Dr. Ramazan Demirtaş isim vermeden Pampal’ı eleştirdi, “Bilgi kirliliğine artık son verin. Bu deprem bağımsız bir depremdir” diyerek çıkıştı.
Osmaniye’de 20 Kasım'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede deprem riski ve fay hatları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede haritalanmamış faylar bulunduğunu ve Düziçi-Osmaniye ile Toprakkale faylarının 7 büyüklüğüne kadar depremler üretebileceğini belirterek, bölgenin deprem açısından riskli olduğuna dikkat çekti.
Pampal, Osmaniye’nin üç levhanın kesişim noktasında yer aldığını ve bu nedenle aktif fayların çok sayıda olduğunu söyledi.