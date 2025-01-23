Otel yangını faciası Türkiye'yi yasa boğdu, tartışmalar hızlandı! Elazığ'daki bu görüntü şaşırttı
Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de önceki gün 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da 5 katlı bir binaya dışarıdan monte edilmiş yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü.
Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.
Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı otelde yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.
"Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim"
Üniversite Mahallesi Efe Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü.