Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı
Trafikte kural dinlemeyenlerin korkulu rüyası olacak cezalar geliyor.
Türkiye’de bazı araç sahiplerinin hiçe saydığı trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. Adalet Komisyonu’ndan geçen düzenleme kapsamında cezaların caydırıcılığı artırıldı.
Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 36 maddelik yen düzenleme, ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kritik değişiklikler getiriyor.
Özellikle aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri gibi tehlikeli davranışlar için cezalar adeta katlanacak.