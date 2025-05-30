  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı

Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı

Trafikte kural dinlemeyenlerin korkulu rüyası olacak cezalar geliyor.

Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı - Sayfa 1

Türkiye’de bazı araç sahiplerinin hiçe saydığı trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. Adalet Komisyonu’ndan geçen düzenleme kapsamında cezaların caydırıcılığı artırıldı.

1 | 12
Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı - Sayfa 2

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 36 maddelik yen düzenleme, ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kritik değişiklikler getiriyor.

2 | 12
Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı - Sayfa 3

Özellikle aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri gibi tehlikeli davranışlar için cezalar adeta katlanacak.

3 | 12
Otomobil sahipleri dikkat! İkinci ihlalin cezası 200.000 TL oluyor. Trafik cezaları yeniden katlandı - Sayfa 4

İKİNCİ KURAL İHLALİ 200.000 TL OLACAK

cnbce sitesindeki bilgiye göre komisyondan geçen güncel trafik cezaları şu şekilde:

4 | 12