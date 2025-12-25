Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?
Özel okulların zam oranları yeniden düzenlendi. MEB, ara sınıflardan başlangıç kademelerine, kitap ve kırtasiye ücretlerinden burs uygulamalarına kadar birçok kalemde veliyi koruyan düzenlemeler hayata geçirdi. Zam oranları sınırlandı, burs kapsamları genişletildi.
2026 yılına girmeye sayılı günler kala, 1.6 milyondan fazla velinin en çok merak ettiği konuların başında özel okullara yapılacak zam oranları geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yönetmelik değişikliğiyle 2026 yılında özel okulların uygulayabileceği zam oranlarına yönelik önemli düzenlemeler getirdi.
Daha önce zam artış oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formül değiştirildi ve veli lehine yeni bir hesaplama yöntemi benimsendi. Artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Yani hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek.
Ayrıca 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar için de ilk kez zam sınırı getirildi. Kitap, yemek, servis ve burs uygulamalarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar...
1- Ara sınıflara en fazla Ara ne kadar zam yapılabilir?
Ara sınıflarda en fazla, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 20'lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse, ara sınıflarda tavan zam oranı yüzde 21 olacak. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul, bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek.
2- Başlangıç sınıflarında zam oranı ne olacak?
Önceki yıllarda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların ücretlerine yönelik bir sınır bulunmuyordu. Bu durum velilerin en çok tepki gösterdiği konuların başında geliyordu. Yeni düzenlemeyle başlangıç sınıflarında zam oranı da sınırlandı. Buna göre bu kademelerde ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Yüzde 20'lik enflasyon senaryosunda başlangıç sınıflarında en fazla yüzde 30 zam yapılabilecek.