Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kim: Atatürk Kültür Merkezi’nde skandal olayın perde arkası

Olay, kalabalığın dağılmaya başlamasıyla gerçekleşirken, güvenlik personeli Özel’i hızla koruma altına aldı. Saldırgan olay yerinden uzaklaştırılırken, CHP heyeti de genel başkanın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bununla birlikte saldırıyı kimin yaptığı da merak konusu oldu. Peki Özgür Özel’e kim saldırdı, suçu veya sabıkası var mıdır? İçişleri Bakanlığı, S.T isimli şahsın sabıkası olduğunu ve suçlarını açıkladı.