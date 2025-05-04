Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kim: Atatürk Kültür Merkezi’nde skandal olayın perde arkası
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni için katıldığı Atatürk Kültür Merkezi’nde saldırıya uğradı. Peki Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kimdir, sabıkası var mı suçu ne? İçişleri Bakanlığı her bir detayı açıkladı.
Bugün, Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tören sona erdikten hemen sonra bir saldırganın yumruklu saldırısına uğradı.
Olay, kalabalığın dağılmaya başlamasıyla gerçekleşirken, güvenlik personeli Özel’i hızla koruma altına aldı. Saldırgan olay yerinden uzaklaştırılırken, CHP heyeti de genel başkanın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bununla birlikte saldırıyı kimin yaptığı da merak konusu oldu. Peki Özgür Özel’e kim saldırdı, suçu veya sabıkası var mıdır? İçişleri Bakanlığı, S.T isimli şahsın sabıkası olduğunu ve suçlarını açıkladı.
Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğunu ve cinayet ile hırsızlıktan sabıkası olduğunu öne sürdü.