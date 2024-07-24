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  4. Paris Olimpiyatlarında Filenin Sultanları ilk maçına ne zaman çıkıyor?

Paris Olimpiyatlarında Filenin Sultanları ilk maçına ne zaman çıkıyor?

Filenin sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında ilk maçına 29 Temmuz’da çıkacak. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatlarındaki rakipleri ve maç saatleri merak ediliyor. Peki, Kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…

Paris Olimpiyatlarında Filenin Sultanları ilk maçına ne zaman çıkıyor? - Sayfa 1

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek. Filenin sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında ilk maçına 29 Temmuz’da çıkacak.

Paris Olimpiyat kadrosundaki isimler

Pasörler

Cansu Özbay
Elif Şahin

Pasör Çaprazları

Melissa Vargas

1 | 3
Paris Olimpiyatlarında Filenin Sultanları ilk maçına ne zaman çıkıyor? - Sayfa 2

Smaçörler

Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin

Orta Oyuncular

Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Liberolar

Gizem Örge

+1

Beyza Arıcı

2 | 3
Paris Olimpiyatlarında Filenin Sultanları ilk maçına ne zaman çıkıyor? - Sayfa 3

Paris Olimpiyat maç takvimi

29 Temmuz 10:00

Türkiye – Hollanda

1 Ağustos  10:00

Türkiye – Dominik C.

4 Ağustos  10:00

Türkiye – İtalya

3 | 3