Paris Olimpiyatlarında Filenin Sultanları ilk maçına ne zaman çıkıyor?
Filenin sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında ilk maçına 29 Temmuz’da çıkacak. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatlarındaki rakipleri ve maç saatleri merak ediliyor. Peki, Kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…
Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek. Filenin sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında ilk maçına 29 Temmuz’da çıkacak.
Paris Olimpiyat kadrosundaki isimler
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin
Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Liberolar
Gizem Örge
+1
Beyza Arıcı
Paris Olimpiyat maç takvimi
29 Temmuz 10:00
Türkiye – Hollanda
1 Ağustos 10:00
Türkiye – Dominik C.
4 Ağustos 10:00
Türkiye – İtalya