Pasaport fiyatları 'uçtu': Yarı fiyatına almak için ne yapmalı?
Pasaport fiyatları yükselirken, pasaportunu Türkiye'den almak isteyen bir kişiyle yurt dışındaki konsolosluklardan almak isteyen bir başka vatandaşın ödediği para arasındaki fark dikkat çekiyor.
Yurt dışında ikamet eden ya da bulunan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pasaport almak ya da yenilemek istediğinde ilgili ülkedeki Türkiye konsolosluğuna başvurması gerekiyor.
Haberglobal'de yer alan habere göre; konsolosluktan yeni pasaport almak için başvuran kişinin yeni pasaport sahibi olmak için ödemesi gereken para en fazla 105 Euro.
Yani 10 yıl geçerli bir pasaport için ödemesi gereken tutar bugünkü kurla yaklaşık 3950 lira.
Bunun 76 Euro'su süre için ödenen harçken 25 Euro'su ise pasaport defteri için ödeniyor. 4 Euro da pasaport posta bedeli mevcut.