  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Türkiye’de günlerdir pastırma sıcakları etkili oluyor. Yurt genelinde güneşli bir hava yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni soğuk hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 30 il için sağanak yağış uyarısı yayımladı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağını belirtti.

Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Sayfa 1

Cuma günü etkili olan pastırma sıcakları, gündüz saatlerinde yazı aratmayacak sıcaklıklar yaşatırken, akşamları hissedilen keskin soğuk vatandaşları zorladı.

1 | 8
Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Sayfa 2

Haftanın son gününde yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

2 | 8
Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Sayfa 3

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre, salı gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.

3 | 8
Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Sayfa 4

Güneşli günler yerini gri bulutlara bırakacak; serin hava dalgası çarşamba günü itibarıyla ülkenin büyük bölümünde etkisini gösterecek.

4 | 8