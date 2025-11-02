Pastırma sıcakları sona eriyor! Meteoroloji gün verdi: 30 kente kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Türkiye’de günlerdir pastırma sıcakları etkili oluyor. Yurt genelinde güneşli bir hava yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni soğuk hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 30 il için sağanak yağış uyarısı yayımladı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağını belirtti.
Cuma günü etkili olan pastırma sıcakları, gündüz saatlerinde yazı aratmayacak sıcaklıklar yaşatırken, akşamları hissedilen keskin soğuk vatandaşları zorladı.
Haftanın son gününde yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre, salı gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.