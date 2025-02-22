Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı için uzmandan kritik uyarı!
İstanbul'da üç gündür devam eden kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kentin birçok ilçesinde yollar ve caddeler karla kaplanırken, hafta sonu da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında "Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı, kar tatili olur mu, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Perşembe ve Cuma günleri okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılması planlanan sınav ve eğitim faaliyetlerine de ara verildiğini duyurdu.
Kar yağışının Cumartesi ve Pazar günleri de süreceği belirtilirken, uzmanlar gizli buzlanma riskine dikkat çekerek "Pazartesi günü kar tatili olur mu?" sorusunu değerlendirdi.
24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Orhan Şen İstanbul'da yoğun kar yağışlarına dikkat çekti. Şen, 'Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı' sorusunu yanıtladı.