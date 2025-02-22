Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı için uzmandan kritik uyarı!

Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senenin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir.