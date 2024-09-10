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  4. Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri

Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri

Pegasus 10-11 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerle yurt dışına 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor.

Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri - Sayfa 1

Pegasus yurt dışı bilet kampanyası düzenledi. 10-11 Eylül 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

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Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri - Sayfa 2

9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletlerin yanı sıra Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 euro olarak belirlendi. Ayrıca, Light paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün kılındı.

Kampanyaya sadece 250 bin koltuk dahil edildi.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:

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Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri - Sayfa 3

9€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

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Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri - Sayfa 4

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

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