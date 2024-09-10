Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri
Pegasus 10-11 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerle yurt dışına 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor.
Pegasus yurt dışı bilet kampanyası düzenledi. 10-11 Eylül 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.
9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletlerin yanı sıra Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 euro olarak belirlendi. Ayrıca, Light paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün kılındı.
Kampanyaya sadece 250 bin koltuk dahil edildi.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:
9€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen