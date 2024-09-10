Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri

9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletlerin yanı sıra Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 euro olarak belirlendi. Ayrıca, Light paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün kılındı.

Kampanyaya sadece 250 bin koltuk dahil edildi.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: