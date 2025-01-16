Peş peşe depremler dikkatleri o bölgeye çevirdi: Türkiye’nin diri fay haritası değişebilir

Ersoy, depremlerin ardından ikincil afetlerin akıllara geldiğini dile getirerek, "Özellikle ikincil afetler deyince, depremlerden sonra bizim aklımıza heyelanlar, kaya düşmeleri ve benzeri afetler geliyor. Bunlarda bir artış var mı işte bunların üzerine çalışıyoruz" dedi.