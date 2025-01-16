Peş peşe depremler dikkatleri o bölgeye çevirdi: Türkiye’nin diri fay haritası değişebilir
Karadeniz’de son aylardaki depremler dikkatleri bölgeye çevirdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, elde edilen son veriler ışığında Türkiye’nin diri fay haritasının değişebileceğine, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deprem tehlike seviyesinin artabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar depremlerin ardından oluşabilecek heyelan ve kaya düşmesi tehdidine karşı da uyarıyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi, depremlerin Doğu Karadeniz'de heyelan, taşkın ve kaya düşmesi gibi olaylarla etkisini belirlemek için çalışma yürütüyor.
KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hakan Ersoy, Karadeniz'de son aylarda yaşanan depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
"Rize'deki deprem endişelendirdi"
Rize'nin Hemşin ilçesinde 15 Kasım 2024'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Ersoy, kayıtlara geçmemiş fakat mevcut olan fayda böyle bir depremin meydana gelmesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.