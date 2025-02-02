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  4. Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor

Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor

Ege ve Akdeniz'de son 24 saat içinde meydana gelen depremler, bölgedeki fay hatlarının olağanüstü bir hareketlilik sergilediğini ortaya koyuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise bu depremlerin tetiklenmesine ilişkin kısa bir değerlendirme paylaştı.

Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor - Sayfa 1

Son günlerde Akdeniz ve Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, bölgedeki sismik aktivitelerin alışılmadık bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Bu ardışık sarsıntılar, büyük bir depremin mi işareti?

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Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor - Sayfa 2

Uzmanlar, Helen-Kıbrıs Yayı ile Ege Volkanik Yay Kuşağı'ndaki devam eden hareketliliğe işaret ederek kritik uyarılar yapıyor.

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Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor - Sayfa 3

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda meydana gelen 4 büyüklüğündeki çok sayıda depremin, Helen-Kıbrıs Yayı’ndaki dalma-batma süreciyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

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Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor - Sayfa 4

Görür, “Helen-Kıbrıs Yayı dalma-batma bölgesinde, Afrika Levhası Anadolu Levhası’nın altına dalarak yok oluyor. Bu durum, üstteki levhanın Ege bölgesinde sürekli bir gerilim yaratıyor ve depremlere yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

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