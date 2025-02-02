Peş peşe depremler sonrası Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu: O bölge sürekli geriliyor
Ege ve Akdeniz'de son 24 saat içinde meydana gelen depremler, bölgedeki fay hatlarının olağanüstü bir hareketlilik sergilediğini ortaya koyuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise bu depremlerin tetiklenmesine ilişkin kısa bir değerlendirme paylaştı.
Son günlerde Akdeniz ve Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, bölgedeki sismik aktivitelerin alışılmadık bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Bu ardışık sarsıntılar, büyük bir depremin mi işareti?
Uzmanlar, Helen-Kıbrıs Yayı ile Ege Volkanik Yay Kuşağı'ndaki devam eden hareketliliğe işaret ederek kritik uyarılar yapıyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda meydana gelen 4 büyüklüğündeki çok sayıda depremin, Helen-Kıbrıs Yayı’ndaki dalma-batma süreciyle bağlantılı olduğunu açıkladı.