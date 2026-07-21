Peş peşe yapanlar yandı: Yeni trafik kuralına uymayana hapis cezası bile yolda
Yargıtay'ın emsal kararına göre trafikteki öndeki araca peş peşe selektör yapanlar, ciddi cezalar ile karşı karşıya kalacak. İşte detaylar…
Türkiye'de trafik kuralları ve cezaları her geçen gün daha da sıkılaşıyor. Kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi yaygın bilinen hataların cezaları artık 200 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
Yargıtay'dan çıkan son karar, ezberleri bozacak nitelikte ve sürücülerin çoğunun farkında bile olmadığı büyük bir tehlikeyi ortaya koyuyor.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: SELEKTÖR TACİZ SAYILACAK
Sürücülerin trafikte yol istemek, uyarıda bulunmak veya bazen de tepki göstermek amacıyla kullandığı "selektör" hamlesi yargıya taşındı. Sızdırılan bilgilere göre, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, trafikteki milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.