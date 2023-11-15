Pir Sultan Abdal'ın 500 yıllık evi restore edildi Halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 500 yıllık evi restore edildi.

Halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesi Hacılı köyündeki yaklaşık 500 yıllık evi aslına uygun olarak restore edildi. 1 | 5

Yörede, “Büyük Dam” olarak bilinen eve ilişkin konuşan dede Mehmet Çelebi, “Sivas’ta Hızır Paşa Pir Sultan’ı eyalet dışı etmiş. Pir Sultan, oradan Horasan’da bulunan Erdebil Tekkesi ’ne gitmiş. Oradaki pir, ‘Senin yerin burası değil, git Anadolu’yu irşat et’ deyince Pir Sultan gelip burada bu binayı kuruyor. Çalışanlar yapı üzerine konuşurken ‘Pirim, buraya bir ulu direk lazım’ diyorlar. Pir Sultan da ‘Siz yemeğinizi yiyin ben geliyorum’ diyor. Nereye gittiği belli olmayan Pir Sultan, ulu direği getirip buraya kuruyor. Bir zaman burada kalıyor, çocukları oluyor. Sivas’ta da 3 oğlu bir kızı varmış.” dedi. 2 | 5

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pir Sultan Dergahının Hızır ayında tüm köylülerin ortak cem yaptığı alan olduğunu belirterek, mekanın geleceğe taşınmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. 3 | 5