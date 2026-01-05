  1. Ekonomim
  4. Piyasa değerine göre Türkiye’nin en büyük şirketleri

Borsa İstanbul’un en büyük oyuncularını bir araya getiren CompaniesMarketCap verileri, 4 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’nin en değerli şirketlerini gün yüzüne çıkardı. Toplam piyasa değeri 231,23 milyar dolara ulaşan Türk devleri liginde, bankacılık ve savunma sanayi sektörleri zirvedeki ağırlığını koruyor.

CompaniesMarketCap, yaptığı araştırma sonucunda piyasaya değerlerine göre Türkiye’nin en büyük şirketlerini belirledi. 

Yatırımcıların mercek altına aldığı listenin en başında, 34,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle QNB Finansbank yer alıyor. Bankacılık sektöründeki güçlü performansını sürdüren kurumu, savunma sanayiinin teknoloji üssü Aselsan takip ediyor. 24,39 milyar dolarlık piyasa büyüklüğüne ulaşan Aselsan, listenin ikinci sırasındaki yerini sağlamlaştırırken teknoloji odaklı büyümesini rakamlara yansıtmaya devam ediyor. İşte Türkiye’nin piyasaya değerine göre en büyük şirketleri… 

QNB Finansbank: $34.96B

Aselsan: $24.39B

