Piyasa değerine göre Türkiye’nin en büyük şirketleri

Yatırımcıların mercek altına aldığı listenin en başında, 34,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle QNB Finansbank yer alıyor. Bankacılık sektöründeki güçlü performansını sürdüren kurumu, savunma sanayiinin teknoloji üssü Aselsan takip ediyor. 24,39 milyar dolarlık piyasa büyüklüğüne ulaşan Aselsan, listenin ikinci sırasındaki yerini sağlamlaştırırken teknoloji odaklı büyümesini rakamlara yansıtmaya devam ediyor. İşte Türkiye’nin piyasaya değerine göre en büyük şirketleri…