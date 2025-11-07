Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre; oyuncak ve temizlik ürünü kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; oyuncak ve temizlik ürünü kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.