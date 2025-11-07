  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı

Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre; oyuncak ve temizlik ürünü kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi.

Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

1 | 7
Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı - Sayfa 2

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; oyuncak ve temizlik ürünü kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

2 | 7
Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı - Sayfa 3

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

3 | 7
Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünün satışını yasakladı - Sayfa 4

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...

4 | 7