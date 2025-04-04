Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Bu kentlere şiddetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 Nisan Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Nisan Perşembe günü için yaptığı değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Tahminlere göre Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülebileceği bildirildi.
Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceğini açıkladı. Yağışlı bölgelerde rüzgarın ara sıra kuvvetlenebileceği belirtildi.
Vatandaşların ani sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları ve açık alanlarda uzun süre kalmamaları öneriliyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi, yerel olarak kuvvetli sağanakların ise görülebileceği ifade ediliyor.