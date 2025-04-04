Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Bu kentlere şiddetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Nisan Perşembe günü için yaptığı değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Tahminlere göre Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülebileceği bildirildi.