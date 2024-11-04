Prof. Dr. Ahmet Ercan 7.2'lik deprem beklediği yeri açıkladı: O bölgeye dikkat çekti
Dün Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarılarda 7.2 büyüklüğünde depremin beklendiği bölgeyi duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam saatlerinde Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Saat 20.03'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.45 kilometre olarak kaydedildi.
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Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
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Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nı işaret etti. Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne varan deprem beklendiğini açıkladı.
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