Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası yaşanan yerleri açıkladı: Büyük deprem olur mu?
Kütahya’nın Simav ilçesinde son günlerde yaşanan peş peşe depremler, endişe yarattı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'deki deprem fırtınası yaşanan bölgeleri açıkladı ve “Her küçük deprem büyük bir sarsıntıya yol açacak diye bir kural yok” diyerek paniğe gerek olmadığını belirtti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde son günlerde peş peşe depremler meydana geldi. Son olarak 01 Mayıs'ta meydana meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı.
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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası görülen bölgeleri şu sözlerle açıkladı:
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