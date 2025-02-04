Prof. Dr. Ahmet Ercan Ege'deki hareketliliği değerlendirdi: İki ihtimal var
Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler endişe yaratırken, Santorini yanardağındaki hareketlilik dikkatle izleniyor. Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu durumu "yerin doğum sancısı" olarak nitelendirerek, jeofizik açıdan iki olasılık üzerinde durulduğunu söyledi.
Günlerdir sarsıntıların eksik olmadığı Ege'de, Santorini Adası'ndaki yanardağ endişe yaratıyor. Yunanistan, bölgede deprem ve yanardağ patlaması riskine karşı alarm durumuna geçerken, olası bir afetin Türkiye üzerindeki etkileri de tartışılıyor.
Yer bilimciler, yanardağın büyük bir depreme yol açabileceği konusunda görüş birliğine vardı. Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından "Ege'de neler oluyor?" sorusuna açıklık getirdi.
YERİN DOĞUM SANCISI
Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Ege Denizi'nin ortasında yerin doğum sancısı devam ediyor" başlıklı açıklamasında, 50 kilometrelik bir alanda büyüklükleri 1 ile 4 arasında değişen depremlerin yaşandığına dikkat çekti. Bu sarsıntıların genellikle 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirten Ercan, oluşan kırılmaların ise oldukça küçük ve göçüntü türünde olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE'YE UZAKLIĞI 140 KM
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem yoğunluğunda herhangi bir azalma olmadığını vurgulayarak, Santorini çevresinin Türkiye ve Atina’ya 140-150 kilometre mesafede olduğunu belirtti. Girit’in kuzeyindeki bölgenin, Güney Ege dalma-batma kuşağının yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde yer aldığını söyleyen Ercan, "Bu bölge, dalma-batma hareketlerinin birinci derecede etkili olduğu deprem kuşağıdır. Bu kuşak, Santorini Adası’ndan başlayarak Türkiye’deki Bozburun Küdür Yanardağı’na kadar denizin altından uzanıyor" ifadelerini kullandı.