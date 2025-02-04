Prof. Dr. Ahmet Ercan Ege'deki hareketliliği değerlendirdi: İki ihtimal var

YERİN DOĞUM SANCISI

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Ege Denizi'nin ortasında yerin doğum sancısı devam ediyor" başlıklı açıklamasında, 50 kilometrelik bir alanda büyüklükleri 1 ile 4 arasında değişen depremlerin yaşandığına dikkat çekti. Bu sarsıntıların genellikle 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirten Ercan, oluşan kırılmaların ise oldukça küçük ve göçüntü türünde olduğunu ifade etti.