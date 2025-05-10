Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi! İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?
İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem büyüklüğü ve olası zaman dilimi hakkında bilgi verdi.
Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yürüttüğü son çalışmaya dair dikkat çeken veriler paylaştı.
İstanbul depremi ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak?
Gece saatlerinde bir dizi değerlendirme yapan Ercan, İstanbul’u ilgilendiren büyük depreme ilişkin olası zaman dilimini açıkladı. Paylaşımında bir haritaya da yer veren Prof. Dr. Ercan, beklenen depremin büyüklüğüne dair çarpıcı bir öngörüde bulundu.
Uzun süredir dillendirilen 7,5 ila 8 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul için artık mümkün olmadığını ifade eden Ercan, olası maksimum büyüklüğün 6,7 olacağını belirtti.
"Depremler 2045'den önce beklenmiyor"
Prof. Dr. Ercan, "Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek" diyerek olası depremlerin ertelenmiş olabileceğini vurguladı.
Ayrıca, "En az Anadolu yakası etkilenecek" notunu düşerek İstanbul’un farklı bölgeleri üzerindeki risk dağılımına da dikkat çekti.