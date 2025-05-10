Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi! İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

"Depremler 2045'den önce beklenmiyor"

Prof. Dr. Ercan, "Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek" diyerek olası depremlerin ertelenmiş olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, "En az Anadolu yakası etkilenecek" notunu düşerek İstanbul’un farklı bölgeleri üzerindeki risk dağılımına da dikkat çekti.