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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

Türkiye’deki doğal afetlerin izleri çarpıcı rakamlarla ortaya çıktı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. Buna göre, doğal afetlerde deprem yüzde 55 oranıyla başı çekiyor. Ercan, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri tek tek sıraladı...

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller - Sayfa 1

Türkiye'deki doğal afetlerin yarısından fazlasını depremler oluşturuyor. Ülke, pek çok yıkıcı deprem deneyimi yaşadı ve büyük kayıplar verdi. 

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller - Sayfa 2

Özellikle Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi iller, depremlerden en fazla can kaybı yaşayan bölgeler arasında yer alıyor.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller - Sayfa 3

Doğal afetlerden en çok etkilenen iller arasında Bingöl, Rize ve Trabzon öne çıkıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki afetlerin haritasını çıkararak, en çok ve en az etkilenen illeri sıraladı. Ayrıca, en fazla can kaybının yaşandığı şehirleri de kamuoyuyla paylaştı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller - Sayfa 4

DOĞAL AFETLERDEN EN AZ VE EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER

Doğal afetlerden en çok etkilenen iller sıralamasında başı çekenler: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli. Öte yandan, Kırklareli, Türkiye’nin doğal afetlerden en az etkilenen ili olarak öne çıkıyor.

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