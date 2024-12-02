Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
Türkiye’deki doğal afetlerin izleri çarpıcı rakamlarla ortaya çıktı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. Buna göre, doğal afetlerde deprem yüzde 55 oranıyla başı çekiyor. Ercan, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri tek tek sıraladı...
Türkiye'deki doğal afetlerin yarısından fazlasını depremler oluşturuyor. Ülke, pek çok yıkıcı deprem deneyimi yaşadı ve büyük kayıplar verdi.
Özellikle Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi iller, depremlerden en fazla can kaybı yaşayan bölgeler arasında yer alıyor.
Doğal afetlerden en çok etkilenen iller arasında Bingöl, Rize ve Trabzon öne çıkıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki afetlerin haritasını çıkararak, en çok ve en az etkilenen illeri sıraladı. Ayrıca, en fazla can kaybının yaşandığı şehirleri de kamuoyuyla paylaştı.