Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

Doğal afetlerden en çok etkilenen iller arasında Bingöl, Rize ve Trabzon öne çıkıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki afetlerin haritasını çıkararak, en çok ve en az etkilenen illeri sıraladı. Ayrıca, en fazla can kaybının yaşandığı şehirleri de kamuoyuyla paylaştı.