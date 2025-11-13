Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'uyarıyorum' diyerek tek tek saydı: Bu ilçelerden ev almayın, kiralamayın

Bu tür zeminlerin deprem dalgalarını sönümlemek yerine güçlendirdiğini belirten Ercan, şu uyarıda bulundu:

"Sulak, gevşek, birinci derece verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler, deprem sırasında sarsıntıyı 3 ile 5 kat büyüterek yapıyı hoplatacak. Ayrıca yapı rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar ise göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI."