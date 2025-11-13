Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'uyarıyorum' diyerek tek tek saydı: Bu ilçelerden ev almayın, kiralamayın
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medyadan çok önemli uyarılarda bulundu. Ercan, "Uyarıyorum" dedi, ilçe ilçe saydı, riskli bölgeleri işaret etti, buralardaki çok katlı yapılaşmanın yarattığı büyük tehlikeye dikkat çekti. Ercan, "Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın" dedi.
Ercan, özellikle sulak ve tarım arazisi vasfındaki bölgelere yapılan yüksek katlı binalara dikkat çekti.
Bu tür zeminlerin deprem dalgalarını sönümlemek yerine güçlendirdiğini belirten Ercan, şu uyarıda bulundu:
"Sulak, gevşek, birinci derece verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler, deprem sırasında sarsıntıyı 3 ile 5 kat büyüterek yapıyı hoplatacak. Ayrıca yapı rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar ise göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI."