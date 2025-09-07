  1. Ekonomim
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası kritik açıklama: Büyük deprem bekleniyor mu?

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası kritik açıklama: Büyük deprem bekleniyor mu?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir’deki deprem sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Büyük deprem riski var mı?” sorusuna yanıt veren Ercan, konuyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, artçı sarsıntılar devam etti ve bölgedeki büyük deprem riski gündeme geldi.

Bugün Sındırgı’da 6 dakika arayla iki deprem kaydedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi 5,1 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir depremi sonrası merak edilen soruyu yanıtladı: “Büyük depremi tetikler mi?”

Ercan “Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. 

