Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak paylaşım: Kastettiği isim Prof. Dr. Naci Görür mü?
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Deprem uzmanları bu sorunun yanıtını tartışıyor. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından isim vemeden bir paylaşım yaptı. Ercan'ın hedefinde "İstanbul'da her an deprem olabilir" diyen bilim insanları vardı. Peki Ahmet Ercan mesajında isim vermese de yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü mü kastetti?
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün (28 Kasım 2024) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Ercan, X (Twitter) paylaşımında “İstanbul’da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç” ifadelerini kullandı.
Ahmet Ercan, mesajında isim vermese de kastettiği kişinin yer bilimci ve deprem Prof. Dr. Naci Görür olduğu düşünüldü.