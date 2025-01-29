Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda
Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa’daki 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı “depremcik” olarak nitelendirirken, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 13.43'te Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarını ve deprem risklerini değerlendirirken, Bursa'da meydana gelen sarsıntıyı "depremcik" olarak tanımladı. Ercan, 4'ün altındaki sarsıntıların "deprem" olarak adlandırılmaması gerektiğini belirterek, bu tür hareketlerin halk arasında gereksiz paniğe neden olmaması gerektiğini ifade etti.
"Bunlar o bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak bu küçük sarsıntılar büyük depremleri engellemez. 7 büyüklüğünde bir depremin önlenmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem olması lazım. 3 büyüklüğünde ise 30 bin tane sarsıntı gerekiyor."