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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa’daki 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı “depremcik” olarak nitelendirirken, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 13.43'te Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda - Sayfa 2

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarını ve deprem risklerini değerlendirirken, Bursa'da meydana gelen sarsıntıyı "depremcik" olarak tanımladı. Ercan, 4'ün altındaki sarsıntıların "deprem" olarak adlandırılmaması gerektiğini belirterek, bu tür hareketlerin halk arasında gereksiz paniğe neden olmaması gerektiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda - Sayfa 3

"Bunlar o bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak bu küçük sarsıntılar büyük depremleri engellemez. 7 büyüklüğünde bir depremin önlenmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem olması lazım. 3 büyüklüğünde ise 30 bin tane sarsıntı gerekiyor."

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişelendiren uyarı: Marmara depremi için tarih verdi: Büyük risk kapıda - Sayfa 4

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili tarih veren Ahmet Ercan, bölgenin şu an büyük bir deprem üretmeyecek kadar gerginlik boşalttığını söyledi.

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