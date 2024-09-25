Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan iki kent için çok kritik deprem uyarısı! "Bu bir intihardır"
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, iki kent için "Bu bir intihardır diyerek" çok kritik deprem uyarısında bulundu.
Mersin, Adana bölgesinde incelemelerde bulunan ve bölgeyi depreme karşı uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, dün Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir'deki Soli Pompeipolis antik kentinde deprem ile kırık izi araştırması yaptığını söylerken "Eski kent, Mersin değil uzak odaklı başka sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir.
Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda ivedi rezonans ölçümü alınmalı. Durum çok önemli" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin Bahamaları" olarak tanımladığı Mersin'deki yapılaşmaya dikkat çeken Ahmet Ercan, bölgedeki gökdelenlerin jeofiziğe, jeolojiye ve depremlere meydan okuduğunu belirterek, yetkili kurumlara seslendi.