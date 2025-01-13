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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı - Sayfa 1

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sakarya Çukuru’na dikkat çekerek bölgenin deprem açısından büyük risk taşıdığını belirtti. Ercan, “İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimali var. Bu bölge yerleşime kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı - Sayfa 2

Türkiye’de aktif fay hatları nedeniyle sismik hareketlilik sürüyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da beklenen büyük depremin yalnızca şehri değil, Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanda etkili olabileceğini belirtti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı - Sayfa 3

Yerel basında yer alan haberlere göre Ercan, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret ederek, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” açıklamasını yaptı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı - Sayfa 4

Ercan, “Bu alan, olası bir depremde ciddi tehlike arz ediyor. Ancak ne yazık ki burada sanayi hızla gelişiyor" dedi.

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