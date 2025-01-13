Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Marmara depremi uyarısı: Bölge yerleşime kapatılmalı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sakarya Çukuru’na dikkat çekerek bölgenin deprem açısından büyük risk taşıdığını belirtti. Ercan, “İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimali var. Bu bölge yerleşime kapatılmalı” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de aktif fay hatları nedeniyle sismik hareketlilik sürüyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da beklenen büyük depremin yalnızca şehri değil, Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanda etkili olabileceğini belirtti.
Yerel basında yer alan haberlere göre Ercan, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret ederek, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” açıklamasını yaptı.