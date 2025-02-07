  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı

Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremler korkuturken Prof. Dr. Ahmet Ercan konuyla ilgili açıklama yaptı. Ercan, "Sonunda Santorini'de beklentimiz doğru çıktı" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı - Sayfa 1

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan depremler sürerken uzmanlardan da peş peşe değerlendirmeler geliyor.

1 | 4
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı - Sayfa 2

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

2 | 4
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı - Sayfa 3

"Sonunda Santorini’de beklentimiz doğru çıktı" diyen Prof. Dr. Ercan, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

3 | 4
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı - Sayfa 4

"Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendi.
1. Cristina
2. Nea Kamena (Santorini)
3. Columbus
Bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsü, akışkan lavlar kusuyor."

4 | 4
Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu alarm: Kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu alarm
Ülke ülke açıklandı, ilk sıra şaşırttı! Türkiye'de en çok hangi milletten yabancı var? İşte liste...
Ülke ülke açıklandı, ilk sıra şaşırttı! Türkiye'de en çok hangi milletten yabancı var? İşte liste...
Uzmanlardan evler için yangın tüpü uyarısı geldi! Yangınlar nasıl söndürülür?
Uzmanlardan evler için yangın tüpü uyarısı geldi! Yangınlar nasıl söndürülür?
Meteoroloji gün vererek 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu: Kar, yağmur, fırtına
Meteoroloji gün vererek 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu