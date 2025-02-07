Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini yorumu: Sonunda beklentimiz doğru çıktı
Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremler korkuturken Prof. Dr. Ahmet Ercan konuyla ilgili açıklama yaptı. Ercan, "Sonunda Santorini'de beklentimiz doğru çıktı" dedi.
Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan depremler sürerken uzmanlardan da peş peşe değerlendirmeler geliyor.
"Sonunda Santorini’de beklentimiz doğru çıktı" diyen Prof. Dr. Ercan, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendi.
1. Cristina
2. Nea Kamena (Santorini)
3. Columbus
Bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsü, akışkan lavlar kusuyor."