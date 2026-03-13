Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından il genelinde okullar tatil edildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremle ilgili o bölgeyi uyararak "Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
