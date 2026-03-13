  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından il genelinde okullar tatil edildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremle ilgili o bölgeyi uyararak "Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 1

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

1 | 9
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 2

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

2 | 9
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 3

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

3 | 9
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Tokat uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 4

TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Depremin ardından il genelinde okullar tatil edildi.

4 | 9